Спутниковое телевидение придет в Уганду усилиями Китая

Кампала, , 18:41 — REGNUM Правительство Китая и Уганды запустили проект спутникового телевидения, которое покроет 500 деревень в округе Вакисо в Центральной области Уганды, сообщает 21 июля агентство Синьхуа.

По словам министра образования и спорта Уганды Джанет Мусевени, инициатива крайне важна для развития цифрового образования. Посол КНР в Уганде Чжэн Чжуцян заявил, что проект обойдется в $12 млн, а финансирование будет выделено из Фонда помощи Кооперации юг-юг, основанного в 2015 году председателем КНР Си Цзиньпином в рамках Целей устойчивого развития 2030.

Напомним, что Китай ведет активное освоение стран Африки в рамках инфраструктурного проекта «Нового шелкового пути». Ключевой его целью является прокладывания инфраструктуры транспортного и информационного сообщения Китая с рынками сбыта продукции и ресурсными базами.

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