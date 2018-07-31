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Жителей России хотят обеспечить спутниковым ТВ

Техника

В случае если другой возможности получить доступ к телевидению у них нет

Москва, 31 июля 2018, 04:11 — REGNUM  Минкомсвязи выдвинуло законопроект, обязывающий операторов спутникового телевидения предоставлять бесплатный доступ к обязательным общедоступным телеканалам. Проект закона опубликован на портале нормативно-правовых актов.

Отмечается, что эта мера необходима, чтобы обеспечить жителей, проживающих вне зоны охвата сети, наземной трансляции телеканалов. Кроме того законопроект запрещает операторам взимать с телезрителей любую плату, кроме единовременной платы за подключение к сети.

Перечень операторов и перечень населенных пунктов, подпадающих под действие закона, будет публиковаться на официальном сайте ведомства.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума России приняла в третьем чтении закон, предусматривающий увеличение общей продолжительности рекламы в телепередачах. Сообщается, что закон направлен на развитие телеиндустрии и призван способствовать созданию более качественных сериалов и передач.

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