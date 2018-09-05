Казахстан и Петербург против ДНР: задержан бывший боец Моторолы

Санкт-Петербург, , 10:14 — REGNUM Сотрудники петербургской полиции задержали 36-летнего гражданина Казахстана, который в своей стране находится в розыске за умышленное участие в вооруженном конфликте на территории другого государства. По словам мужчины, он воевал в ДНР против украинских агрессоров в легендарном батальоне «Спарта», которым командовал Арсен Павлов (Моторола).

Как сообщает 5 сентября агентство «Оперативное прикрытие», автомобиль под управлением гражданина Казахстана был остановлен днем 4 сентября на КАД Петербурга во Всеволожском районе Ленобласти.

При проверке водителя по базе данных установили, что мужчина с октября 2016 года находится в розыске по запросу УВД Костанайской области Казахстана. За инкриминируемое ему деяние без признаков наемничества мужчине грозит выдача Казахстану и лишение свободы на срок от 5 до 9 лет по статье 172 УК этой страны.

По данным источника, в Петербурге мужчина проживал в Невском районе города.

Как сообщало ИА REGNUM, первый командир «Спарты» Арсен Павлов был убит 16 октября 2016 года. Взрывное устройство было заложено в шахте лифта дома, где он жил. По данным правоохранительных органов ДНР, организатором убийства стала украинская диверсионно-разведывательная группа. В настоящее время батальоном «Спарта» командует Владимир Жога с позывным «Воха».

Напомним, депортация из Петербурга в руки киевского режима угрожает гражданке Украины Ирине Воронцовой, принимавшей участие в акциях против украинских националистов, а затем перебравшейся в Россию. После госпереворота на Украине в 2014 году Воронцова занималась организацией гуманитарной помощи для народных республик Донбасса. Муж Воронцовой служил в составе вооруженных подразделений ДНР. В случае высылки на Украину Воронцовой грозит там 15 лет тюрьмы за «пособничество террористам».

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