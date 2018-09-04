Модели летательных аппаратов будущего представят на «Гидроавиасалоне-2018»

Москва, , 11:13 — REGNUM Конструкторы Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н.Е. Жуковского представят модели летательных аппаратов будущего на Восьмой Международной выставке «Гидроавиасалон-2018», сообщает пресс-служба предприятия.

Мероприятие стартует 6 сентября в Геленджике (Краснодарский край). Экспозиция ЦАГИ будет состоять из прототипов перспективных аппаратов, а также разработок в области прикладных научных авиационных исследований.

Так, гостям салона будет представлена модель легкого сверхзвукового делового самолета, рассчитанного на 4−6 пассажиров. Этот перспективный авиалайнер сможет преодолевать расстояния до 7000 км со скоростью 1700−1800 км/ч.

Другой разработкой института является легкий самолет короткого взлета и посадки, который предназначен для перевозок пассажиров и грузов. Его бесспорным плюсом станет возможность эксплуатации на небольших аэродромах и короткой взлетно-посадочной полосой.

Отмечается, что посетители стенда ЦАГИ смогут ознакомиться с моделью самолета местных воздушных авиалиний с гибридной силовой установкой и с макетом интегральной компоновки самолета «Летающее крыло». В этой схеме крыло и фюзеляж объединены, что сделает летательный аппарат более экономичным по сравнению с классическим воздушным судном.

Читайте также: В Центральном аэрогидродинамическом институте испытывают новый тип самолета