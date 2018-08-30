В Центральном аэрогидродинамическом институте испытывают новый тип самолета

Москва, , 07:21 — REGNUM Очередной этап испытаний новой перспективной разработки — легкого конвертируемого самолета — завершили специалисты Центрального аэрогидродинамического института (ЦАГИ) им. Н. Е. Жуковского, сообщили в пресс-службе предприятия.

Самолет оснащен двухдвигательной силовой установкой с воздушными винтами, а проведенные исследования позволили установить режим безопасного полета в случае выхода из строя одного из двигателей. Отмечается, что такой отказ сопровождался снижением эффективности органов управления.

Модель была испытана на различных режимах полета. Результаты исследования показали, что усовершенствованная ранее конструкция показала лучшую эффективность органов управления при отказе двигателя, что скажется на безопасности полета.

В институте добавили, что разрабатываемый самолет предназначен для пассажирских и для грузовых перевозок. Аппарат способен перевозить 50 пассажиров на расстояние 1500 км или 6 тонн груза на дальность 1000 км. При этом его расчетная крейсерская скорость составит 480 км/ч.

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