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В Казахстане задержали ОПГ по краже скота

Общество

Правоохранительные органы обвиняют преступную группу в 26 кражах

В Казахстане задержали ОПГ по краже скота
Андрей Грук © ИА Красная Весна
Лошади

Астана, 3 сентября 2018, 20:20 — REGNUM  В Туркестанской области Казахстана ликвидирована деятельность ОПГ, которая занималась кражей домашнего скота, сообщает 3 сентября агентство «Казинформ» со ссылкой на представителя МВД республики Алмаса Садубаева.

По его словам, пять членов ОПГ были задержаны в ходе спецоперации. Злоумышленники пытались похитить 20 голов лошадей с вольного выпаса. Правоохранительные органы обвиняют преступную группу в 26 кражах.

Напомним, в конце августа полицейские Северо-Казахстаснкой области раскрыли крупную кражу скота. Злоумышленники похитили 46 голов породистых коров и телят.

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