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В Казахстане сотрудники банка похитили у вкладчиков 22 млн рублей

Происшествия

По делу о хищении средств проходило пять подозреваемых

Туркестан, Казахстан, 9 августа 2018, 16:57 — REGNUM  Мактааральский суд Туркестанской области приговорил двух сотрудников банка к семи годам лишения свободы за хищение средств вкладчиков в размере 120 млн тенге (22,1 млн рублей), передает 9 августа телеканал «Хабар 24».

По делу о хищении средств проходило пять подозреваемых. Трое сотрудников банка получили условные сроки. Судом установлено, что пять сотрудников банка создали преступную схему хищения денег. В течение трех лет они подделывали подписи вкладчиков, присваивая деньги.

Напомним, в августе 2017 года правоохранительные органы Казахстана начали досудебное расследование в отношении сотрудников Мактааральского филиала одного из казахстанских банков.

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