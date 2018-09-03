Украинские мигранты спасли экономику Польши и вывели её в лидеры

Берлин, , 19:18 — REGNUM Экономика Польши — одна из наиболее динамично развивающихся в Европе, сообщило издание Deutsche Welle 3 сентября со ссылкой на данные польского Центробанка и Eurostat.

Основой польского благополучия являются украинские гастарбайтеры, которые начали массово переезжать в страну после начала гражданской войны:

«Без украинцев нашу экономику ждала катастрофа», — заявил председатель польского Союза предпринимателей и работодателей Цезарь Казмирчак.

По данным издания, 90% всех запросов о получении вида на жительство исходит от граждан Украины, которые стремятся как можно скорее интегрироваться в польское общество.

«Они самостоятельно учат язык и потом добросовестно работают», — отметил Казмирчак.

Напомним, по данным экспертов, в Польше работает десятая часть всего населения территорий, подконтрольных Киеву.

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