Десятая часть трудоспособных граждан Украины работает в Польше — эксперт

Варшава, , 15:00 — REGNUM В Польше проживает и работает около 3,5 млн граждан Украины, заявил политолог Олег Хавич 29 августа со ссылкой на польских социологов.

«Учитывая тот факт, что украинские демографы давно оценивают количество населения на подконтрольных киевским властям территориях в 35−37 миллионов людей, практически десятая его часть выехала в соседнюю страну», — отметил политолог.

По словам эксперта, украинские власти убеждают оставшихся, что такая ситуация не угрожает стране. Мигранты якобы вернутся, к тому же они регулярно приносят Украине значительные суммы валюты. Но данные польского института «Рынок и мнение» говорят об ином:

«Меньше половины из граждан Украины, проживающих в Польше (45%) финансово помогают оставшимся дома родственникам… А 59% опрошенных связывают своё будущее именно с новой родиной», — рассказал Олег Хавич.

Политолог рассказал, что он и сам проживает в данный момент в Польше. Служба безопасности Украины готовила его арест за «сепаратизм», поэтому Хавич был вынужден попросить политическое убежище в Польше. Окончательное решение по его делу будет вынесено польским судом в сентябре 2018 года.

Напомним, польские социологи установили, что граждан Украины трудоустраивает каждая пятая компания страны. При этом 40% украинских мигрантов работают в крупных компаниях Польши.

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