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В Волгограде из-за пенсионной реформы подкорректируют социальный кодекс

Общество

В Волгоградской области расширят меры поддержки пенсионеров

В Волгограде из-за пенсионной реформы подкорректируют социальный кодекс
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пенсионеры

Волгоград, 3 сентября 2018, 14:37 — REGNUM  В Волгоградской области подготовлены изменения в социальный кодекс, которые касаются расширения мер поддержки людей старшего возраста. Как сообщила 3 сентября пресс-служба администрации региона, поправки в кодекс и другие региональные законы будут предложены облдуме и рассмотрены на первом заседании в сентябре.

В частности, речь идет о сохранении льгот по оплате коммунальных услуг, проезда, а также адресного социального пособия и ежемесячных выплат. Кроме того, губернатор Андрей Бочаров заявил, что администрация и депутаты ждут предложения от региональных партий и общественности по дополнительным мерам поддержки пенсионеров.

ИА REGNUM напоминает, что социальный кодекс Волгоградской области объединяет все законы, принятые в регионе для регулирования помощи нуждающимся. Он был принят в 2015 году. В 2018 году президент России Владимир Путин поручить изучить опыт Волгоградской области и распространить его и в других регионах России. Между тем принятие кодекса вызвало протест со стороны, к примеру, профсоюзов. В частности, жители области заявляли, что он ущемляет права трудящихся. После этого в кодекс были внесены изменения.

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