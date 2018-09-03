Лето продолжается: синоптики рассказали о погоде в Москве 3 сентября

Москва, , 08:37 — REGNUM Сегодня, 3 сентября, по московскому региону скользнет теплый атмосферный фронт с натеканием облачности и небольшим очаговым дождем, что не помешает столбикам термометров существенно превышать показатели метеостатистики, сообщает центр погоды «Фобос».

Так, днем в столице облачно с прояснениями, местами возможен небольшой дождь, температура воздуха составит +22…+24 градуса, по области — до +25 градусов. Ветер восточный 3−8 м/с, атмосферное давление составит 755 мм рт. ст.

Напомним, по данным синоптиков, в первой половине сентября в Москве будет теплая и комфортная погода с температурным фоном на 3−4 градуса выше нормы, которая составляет днем около +17 градусов. Во второй половине месяца будет больше дождей, а температура воздуха вернется к нормальным показателям.

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