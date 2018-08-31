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Синоптики пообещали июльскую погоду в Москве в первые дни осени

Общество

Завтра, 1 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается 25 градусов

Москва, 31 августа 2018, 15:07 — REGNUM  В Москве в первые дни сентября будет стоять теплая погода, местами кратковременные дожди, заявил 31 августа журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Фильфонд.

По его словам, не стоит обращать внимания на календарь, который утверждает, что 1 сентября начинается осень, поскольку в первые дни предстоящего месяца «лето будет продолжаться в июльском исполнении».

Так, днем в Москве в течение первой недели сентября температура воздуха будет составлять 24−27 градусов. Завтра, 1 сентября, в Москве и Подмосковье ожидается 25 градусов, преимущественно без осадков.

Напомним, по данным ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, в первой половине предстоящего месяца будет теплая и комфортная погода с температурным фоном на 3−4 градуса выше нормы, которая составляет днем около +17 градусов.

Во второй половине месяца будет больше дождей, а температура воздуха вернется к нормальным показателям, добавил он.

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