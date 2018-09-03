По рекам Якутии проходит вторая волна воды, загрязнённой АЛРОСА

Якутск, , 05:12 — REGNUM У села Верхневилюйск в Якутии зафиксировано помутнение воды в реке Вилюй. При этом у расположенного выше по течению села Сунтар река уже визуально прозрачная, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства республики.

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Согласно данным мониторинга от 2 августа, визуально мутны воды Вилюя в Нюрбинском и Верхневилюйском районах Якутии. При этом до города Вилюйск загрязнённый участок, видимо, ещё не дошёл — там вода пока прозрачная.

Природоохранное ведомство республики также опубликовало данные о том, что 20 августа концентрация взвешенных веществ в реке Ирелях (несёт воду в Малую Боутобию, а затем в Вилюй) превышала предельно допустимые нормативы в 580 раз, железа — в 17,1 раза, меди — в 26,3 раза. По мере движения воды по рекам Якутии концентрации загрязнений снижались, но вновь возросли в устье реки Вилюй — 29 августа, недалеко от места впадения Малой Боутобии в Вилюй — 30 августа.

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Как сообщало ИА REGNUM, 29 августа министр экологии Якутии Сахамин Афанасьев предупреждал о том, что по рекам Якутии должна пойти вторая волна загрязнённой алмазодобывающей компанией АЛРОСА воды. Очиститься реки должны, по разным прогнозам, только к 8−10 сентября. До этого времени жители населённых пунктов, расположенных вдоль реки Вилюй, не смогут пить оттуда воду.

Напомним, загрязнённая вода из дражных котлованов Иреляхского месторождения алмазов, осваиваемого компанией АЛРОСА, попала в реки Якутии 17 августа из-за размытия дамб после дождей. Из-за ЧП жителей Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского районов республики ведомство попросило воздержаться от использования воды до особого распоряжения.

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Попадание в реки Якутии воды с отходами от добычи алмазов жители Якутии называют экологической катастрофой. Люди опасаются, что теперь в реках погибнет вся рыба, и призывают алмазодобывающую компанию АЛРОСА лучше заботиться о том, чтобы отработанная вода с примесями не попадала в водоёмы.