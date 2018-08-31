«Теплая и комфортная погода»: синоптики о предстоящем бабьем лете в Москве

Москва, , 12:01 — REGNUM Погода в первой половине сентября в Москве будет теплее, чем это положено по норме, заявил 31 августа ведущий специалист центра погода «Фобос» Евгений Тишковец в интервью RT.

«Прогноз на ближайший месяц достаточно хороший. Первая половина сентября будет теплее, чем положено по норме, — сказал Тишковец. — Это хорошее, классическое бабье лето».

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По его словам, в первой половине предстоящего месяца будет теплая и комфортная погода с температурным фоном на 3−4 градуса выше нормы, которая составляет днем около +17 градусов.

Во второй половине месяца будет больше дождей, а температура воздуха вернется к нормальным показателям, добавил он.

Напомним, по данным синоптиков, метеорологическое лето в Москве, которое началось в конце апреля, может стать рекордным по количеству теплых дней. Сейчас оно занимает третье место за всю историю метеонаблюдений, уступая лишь лету 1996 года (130 дней) и лету 1967-го (127 дней).

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