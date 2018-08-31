Арест руководителю тушения пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» могут продлить

Кемерово, , 12:41 — REGNUM Ходатайство следствия о продлении ареста руководителю службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрею Бурсину, который обвиняется в халатности при тушении торгово-развлекательног центра (ТРЦ) «Зимняя вишня», рассмотрит Центральный районный суд Кемерова 5 сентября 2018 г. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Дата (рассмотрения ходатайства следствия назначена) на 5 сентября на 15:00 (местное время)», — уточнили в суде.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 25 марта текущего года в Кемерове произошло возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня». В результате ЧП погибли 60 человек.

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