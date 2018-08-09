Фигурант дела «Зимней вишни» пытался покончить с собой — СМИ

Кемерово, 9 августа 2018, 08:08 — REGNUM В следственном изоляторе пытался совершить суицид руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.
«У Бурсина произошел нервный срыв, — сказал источник. — Он пытался покончить с собой».
Собеседник агентства добавил, что подозреваемый мужчина был госпитализирован в местную больницу.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в Кемерове 25 марта 2018 г. В результате инцидента погибли 60 человек.
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