Фигурант дела «Зимней вишни» пытался покончить с собой — СМИ

Кемерово, , 08:08 — REGNUM В следственном изоляторе пытался совершить суицид руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кемеровской области Андрей Бурсин, обвиняемый в халатности при тушении торгово-развлекательного центра «Зимняя вишня». Об этом ТАСС сообщил источник в медицинских кругах.

«У Бурсина произошел нервный срыв, — сказал источник. — Он пытался покончить с собой».

Собеседник агентства добавил, что подозреваемый мужчина был госпитализирован в местную больницу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, возгорание в ТРЦ «Зимняя вишня» произошло в Кемерове 25 марта 2018 г. В результате инцидента погибли 60 человек.

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