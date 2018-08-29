ГУФСИН ответил на жалобу о давлении на фигуранта по делу «Зимней вишни»

Кемерово, , 16:55 — REGNUM Супруга пожарного Андрея Бурсина, тушившего ТЦ «Зимняя вишня"в Кемерово, сообщила о давлении, которое оказывают в СИЗО на её мужа. Она подговила заявление на имя начальника СИЗО с просьбой перевести его в камеру к работникам силовых структур и правоохранительных органов, сообщают местные СМИ.

Тем временем, в ГУФСИН России по Кемеровской области заявили, что не получали жалоб от Бурсина.

«Подследственный Андрей Бурсин содержится в СИЗО-1 ГУФСИН России по Кемеровской области с соблюдением всех норм законодательства. Накануне его посетили уполномоченный по правам человека в Кемеровской области Николай Волков и врио начальника ГУФСИН Андрей Попето. Жалоб и заявлений от Андрея Бурсина не поступило, — сообщили «Газете Кемерова» в пресс-службе ведомства.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководитель службы пожаротушения первого отряда ФПС по Кузбассу Андрей Бурсин, который обвиняется в халатности при тушении «Зимней вишни», пытался совершить суицид в следственном изоляторе. Он был госпитализирован в местную больницу. В настоящее время Бурсин находится в медсанчасти СИЗО. Туда его перевели из психиатрической больницы.

Напомним, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» произошёл в Кемерове 25 марта 2018 года, нём погибли 60 человек.

Читайте ранее в этом сюжете: Фигурант дела «Зимней вишни» пытался покончить с собой — СМИ