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ООН: 120 тыс. жителей Йемена больны холерой

Общество

«Рост заболеваемости в последние недели вызывает обеспокоенность»

ООН: 120 тыс. жителей Йемена больны холерой
Образ смерти, выкашивающей смертельно больных холерой. Обложка журнала начала XX века

Сана, 30 августа 2018, 23:02 — REGNUM  ООН сообщает о крайне тяжелой ситуации в связи с эпидемией холеры в Йемене — на данный момент в охваченной гражданской войной стране число заболевших составляет 120 тыс. человек, 30 августа передает агентство Associated Press.

«Рост заболеваемости в последние недели вызывает обеспокоенность в связи с возможностью третьей волны эпидемии», — сообщил журналистам представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Тем не менее, в ООН отмечают, что число заболевших холерой в Йемене в текущем году ниже, чем в тот же период в 2017 году. Вероятно, рост заболеваемости был снижен благодаря массовой вакцинации жителей Ходейды и Ибба.

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Ситуация в Йемене
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