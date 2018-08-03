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ВОЗ требует перемирия в Йемене для вакцинации от холеры

Политика

«Мы призываем все стороны конфликта действовать в соответствии с международным гуманитарным правом»

ВОЗ требует перемирия в Йемене для вакцинации от холеры
WikiImages
Вакцинация

Женева, Швейцария, 3 августа 2018, 22:15 — REGNUM  Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) потребовала от участников конфликта в Йемене прекращения огня на время вакцинации жителей страны от холеры, 3 августа передает агентство Reuters.

«Мы призываем все стороны конфликта действовать в соответствии с международным гуманитарным правом, уважать просьбу ООН и международного сообщества о трех полных днях тишины и сложить оружие, чтобы позволить нам провести вакцинацию гражданского населения от холеры», — требует представитель ВОЗ Питер Салама.

ВОЗ намеревается провести вакцинацию около 500 тыс. жителей йеменской Ходейды, однако это почти невозможно в условиях продолжающихся боевых действий и бомбардировок Саудовской Аравии.

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