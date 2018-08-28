Бурков рассказал Путину, как предприятия-нарушители «подчищают хвосты»

Омск, , 16:06 — REGNUM Омская область не входит в число лидеров по состоянию окружающей среды, поэтому вопросы экологии являются одними из наиболее острых для населения региона. Об этом сегодня, 28 августа, врио губернатора Омской области Александр Бурков сообщил президенту РФ Владимиру Путину.

Встреча Путина с Бурковым, состоявшаяся в Омке 28 августа, стала завершающим событием рабочей поездки главы государства в регион Сибирского федерального округа.

«Я ещё обратил внимание, что по вашей инициативе был создан центр экологического мониторинга. Вы также предлагаете изменения в законодательство по вопросам экологических нарушений. 90 с лишним таких случаев выявили в результате рейдов?» — спросил Владимир Путин.

Бурков ответил, что омичи теперь могут видеть в прямом режиме, что происходит с атмосферным воздухом на территории города.

«При этом мы выявляем выброс, превышение предельно допустимых норм концентрации загрязняющих веществ, но столкнулись с такой практикой — выезжаем на предполагаемое место выброса, а на предприятие попасть не можем. Согласно федеральному законодательству, вначале необходимо уведомление через прокуратуру. И мы попадаем в лучшем случае на предприятие через сутки-двое и, соответственно, за двое суток можно любые хвосты подчистить», — подчеркнул руководитель региона, добавив, что Омский НПЗ — единственный, кто «открыл двери, когда были выбросы этилмеркаптана в прошлом году».

На сегодняшний день ведутся переговоры с 20 предприятиями, однако Бурков признаётся, что «процесс идёт очень сложно». Он отметил, что регион будет вносить законопроект, чтобы на федеральном уровне упростить доступ на предприятие с проверкой, как только фиксируется превышение предельно допустимой концентрации тех или иных веществ.

Всего в Омской области зафиксировано 265 предприятий, технологии которых предусматривают выбросы.

«Мы, на самом деле, попросили бы вашей поддержки в этом вопросе», — обратился Бурков к Путину.

В ответ президент РФ подчеркнул, что важен контроль вопросов экологии со стороны областных властей важен.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в 2017 году, объявленном в России Годом экологии, в Омске разразился экологический скандал. Жители города начали массово жаловаться на зловонные выбросы. Специалисты выяснили, что зловоние в марте 2017 года возникло из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном (вещество, являющееся добавкой к природному газу, не имеющему запаха — прим. ИА REGNUM ), концентрация которого была превышена в 400 раз. По факту загрязнения атмосферного воздуха в Омске было возбуждено уголовное дело.

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Время шло, в регионе сменился губернатор (Виктор Назаров ушёл в отставку с поста главы региона в октябре 2017 года, врио губернатора был назначен уроженец Свердловской области Александр Бурков — прим. ИА REGNUM ), сменился глава минприроды, однако виновника зловонных выбросов так и не нашли.

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В июле 2018 года в Омске открылся Центр экологического мониторинга, на который власти возлагают большие надежды.

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А в августе в региональном правительстве сообщили, что по программе «Чистый воздух» Омской области выделяется 6 млрд рублей.

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Напомним, в апреле 2018 года Владимир Путин сообщил о том, что наибольшие объёмы выбросов вредных веществ в атмосферу фиксируются в 12 российских городах. В том числе в этот список вошёл Омск.

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