Путин об Омске: «Один из самых красивых городов Сибири»

Омск, , 12:53 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин, прибывший 28 августа с рабочей поездкой в Омскую область, ответил на вопрос, нравится ли ему город Омск.

«Очень. Я думаю, что это один из самых красивых городов Сибири. Шаг за шагом восстанавливается исторический центр», — цитирует главу государства «НГС.Омск».

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Путин прибыл в Омск 28 августа во второй половине дня. До этого в рамках рабочей поездки в регионы Сибирского федерального округа он побывал в Кемеровской и Новосибирской областях.

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Как сообщили ИА REGNUM в правительстве Омской области, президент России Владимир Путин и врио губернатора региона Александр Бурков прогулялись по историческому центру Омска, осмотрели объекты архитектуры и благоустройства.

Президент также пообщался с омичами, сделал с ними совместное фото, расписаться в дневниках школьников.

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