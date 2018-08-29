Среда, 29 Августа 2018 года
09:22:40 МСК

В России на защиту водоемов планируют выделить более 14 млрд рублей

Общество

Из них 13,4 млрд – из федерального бюджета

Магас, 29 августа 2018, 08:06 — REGNUM  На сохранение уникальных водоемов в России до 2024 года планируется выделить более 14 млрд рублей, заявил 29 августа министр природных ресурсов РФ Дмитрий Кобылкин.

«Мы готовим эту программу, защищаем сейчас деньги, до конца сентября мы уже определимся с финансированием», — цитирует РИА Новости Кобылкина.

По его словам, всего на защиту российских водоемов планируется выделить 14,2 млрд рублей, из них 13,4 млрд — из федерального бюджета, остальные средства будут выделены из региональных программ.

Напомним, в 2017 году в рамках Года экологии президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить программы сбережения уникальных природных символов России, таких как Волга, Байкал, Телецкое озеро на Алтае.

В июне 2018 года было заявлено, что в соответствии с федеральной программой по оздоровлению Волги до 2025 года правительство России выделит 30 млрд рублей, которые будут направлены на модернизацию очистных сооружений и другие мероприятия.

Читайте также: Путин о спасении Волги: Ситуация изменилась

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Охрана природы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить