Нынешнее лето стало самым жарким в Китае за последние 57 лет

Пекин, , 06:36 — REGNUM Средняя температура по Китаю летом 2018 года достигла 22 градусов Цельсия, что делает его самым жарким летом с 1961 года, сообщает 27 августа газета «Жэньминь жибао».

В сравнении с обычными годами, средняя температура по Китаю с начала июня по 26 августа 2018 года была выше на один градус, в то время, как период летней жары длился дольше и затронув больше территорий, отметил директор метеорологической службы Китая Чжан Цзуцян.

В частности, в августе текущего года средняя температура достигла 22,2 градусов Цельсия, что на 1,2 градуса выше нормы. Часть из 93 метеостанций, которые проводили климатические замеры по всей стране, фиксировали экстремальные температуры в провинциях Цзилинь, Ляонин, Сычуань, Хубэй, Шаньдун и во Внутренней Монголии.

Метеорологи обещают, что и сентябрь принесёт Поднебесной также повышенную температуру, особенно в среднем и нижнем течении реки Янцзы. Однако, одновременно с этим ожидается много осадков.

Как сообщало ИА REGNUM, сильная засуха и жара установились в августе 2018 года на северо-востоке Китая. Урожай пострадал от нехватки воды. Количество осадков в провинции Ляонин было на 40% ниже нормы.

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