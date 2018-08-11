На северо-востоке Китая свирепствует засуха

Ляонин, Китай, , 20:17 — REGNUM Власти северо-восточной провинции Ляонин направили восемь групп специалистов для борьбы с засухой, в результате которой более 10 тыс. местных жителей столкнулись с нехваткой питьевой воды и угрозой потери урожая сельскохозяйственных культур более, чем на 1 млн га посевных площадей, сообщает 11 августа Синьхуа со ссылкой на местный оперативный штаб.

В этом году количество осадков в провинции сократилось на 40% по сравнению с климатической нормой и аналогичными периодами прошлых лет. Вместо обычной, относительно прохладной погоды, в регионе продолжительное время стояла аномальная жара, рекорды которой неоднократно преодолевались во многих районах.

Сообщается, что применяется искусственное орошение, населению вода доставляется транспортом. Кроме того, метеорологи изучают вопрос о вызове искусственных осадков.