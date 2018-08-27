Михалков просит почти 1,5 млрд рублей из казны Петербурга на кино

Санкт-Петербург, , 14:46 — REGNUM Союз кинематографистов РФ попросил почти 1,5 млрд рублей из петербургского бюджета на развитие городской киноиндустрии. Письмо за подписью председателя Союза Никиты Михалкова получили в комитете по культуре, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Деньги нужны для съемок примерно 15 картин, заявил глава комитета Константин Сухенко. Он донес до депутатов городского парламента эту просьбу.

«Эта сумма огромная, но в противном случае есть конфликт известный между руководством студии «Ленфильм» и министерством культуры. «Ленфильм» финансируется из федерального бюджета в малейшей степени, почти не финансируется. Это приводит к тому, что уходят из Петербурга режиссеры, специалисты по свету, звуку. Мы теряем индустрию производства кино в Петербурге. К сожалению, это серьезно. Что-то нужно делать, принять какое-то решение — либо прекращать все эти потуги с сохранением киноиндустрии», — сказал Сухенко.

Чиновник напомнил, что о миграции кадров ввиду отсутствия работы в Петербурге не первый год говорит режиссер и председатель Союза кинематографистов Петербурга Сергей Снежкин. Среди картин, к участию в финансировании которых приглашают город, есть патриотические фильмы, детское кино, экранизации литературной классики.

«Под эту сумму есть заявка с указанием конкретных фильмов и конкретных объектов финансирования, которые прошли через экспертное сообщества. Есть даже фильм «Цой», только такой, каким его видят близкие друзья музыканта — ввиду недавно вышедшей картины», — добавил Константин Сухенко.

Он заметил, что петербургский бюджет ежегодно поддерживает производство кино в городе, но эти объемы чересчур малы.

«Мы когда семь фильмов поддерживаем, когда больше, но масштабы поддержки — по 200−300 тыс. рублей выделяем, по 1 млн рублей», — заметил глава комитета по культуре.

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За три предыдущих года на «Ленфильме» создано более 160 лент, идет активная работа по созданию новых проектов, включая мультфильмы для детей. В планах студии — постройка к 2020 году комплекса «Ленфильм-парк», под который выделена площадь в 21,5 гектара.

В то же время проект модернизации киностудии «Ленфильм» в Петербурге рискует не уложиться в установленные сроки. Об этом в октябре 2017 года сообщила Счетная палата России.

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