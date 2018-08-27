В Зауралье ищут инвесторов для «Чистой воды»

Курган, , 12:10 — REGNUM Власти Курганской области рассматривают возможность заявки на федеральное софинансирование работ в рамках программы «Чистая вода». Пока упор делается на привлечение частных инвестиций, отметил в комментарии корреспонденту ИА REGNUM директор Департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ региона Роман Ванюков.

Наиболее масштабный проект в этой сфере в Зауралье — реконструкция Шадринских канализационных сооружений. Она финансировалась в рамках программы «Чистая вода» в 2012 и 2013 годах, в том числе из средств федерального центра. Сейчас, по словам Ванюкова, объект готов на 77,3% и должен быть достроен в 2019 году, однако для этого необходимо дорогостоящее оборудование.

Как уточнили в пресс-службе областного правительства, стоимость работ составляет около 1 млрд рублей, из них 542,7 млн предоставлено бюджетами разных уровней. В 2018 году на продолжение строительства область планирует потратить 220,4 млн рублей, Шадринск — 5,4 млн.

Губернатор региона Алексей Кокорин рассматривает возможность обращения к казне страны. Однако он подчеркнул:

«При разработке программ необходимо учитывать привлечение частных инвестиций. При подаче заявки на федеральное софинансирование в рамках программы «Чистая вода» нужно учитывать объемы вводимого жилья. Если делаем заявку по очистным сооружениям города Шадринска, то должны показать, сколько дополнительно введем квадратных метров нового построенного жилья».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ещё в 2008 году правительство Курганской области приняло областную целевую программу «Чистая вода» на 2009−2013 годы.

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Однако программа, которую жителям Курганской области обещали продвигать сторонники партии «Единая Россия», застопорилась. как сообщало ИА REGNUM буквально две недели назад, в августе 2018 года жители села Садовое оказались без воды. Сельчане из-за давней аварии на Юргамышском водопроводе пользовались тремя собственными скважинами, но одна вышла из строя. Воду отключали на ночь (после 10 вечера), да и днем напор крайне слабый — такой слабый, что вода едва доходит до верхних этажей четырехэтажных домов.

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На данный момент стоит проблема утилизации сточных вод в Кетовском районе, а также обеспеченности населения Зауралья чистой питьевой водой. Областной бюджет продолжает субсидировать бурение скважин для добычи подземных вод: в 2018 году на это выделено 4,1 млн рублей, и еще 2 млн — на устройство автономных источников водоснабжения.

По данным управления Роспотребнадзора в Курганской области, удельный вес проб водопроводной воды, не соответствующих санитарным правилам по санитарно-химическим показателям составил 38,31%, по микробиологическим показателям — 3,58%. В первой половине 2018 года жители региона подали 23 иска из-за некачественной воды.