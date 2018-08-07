В Курганской области сельчане устали ждать «чистой воды» от «Единой России»

Курган, , 06:10 — REGNUM Программа «Чистая вода», которую жителям Курганской области обещали продвигать сторонники партии «Единая Россия», застопорилась. Жители села Садовое сидят без воды, передаёт 7 августа корреспондент ИА REGNUM.

Сельчане страдают от нехватки питьевой воды: проблема, которая так и не решается вот уже много лет, этим летом усугубилась. Сельчане из-за давней аварии на Юргамышском водопроводе пользовались тремя собственными скважинами, но одна вышла из строя. Теперь воду отключают на ночь (после 10 вечера), да и днем напор крайне слабый — такой слабый, что вода едва доходит до верхних этажей четырехэтажных домов.

Жительница Садового рассказала, что вода из водопровода течет ржавая. Из-за нехватки воды ночью часто забивается канализация. Скважиной же могут пользоваться не все: эту воду приходится приносить домой, поднимать на верхние этажи. Люди вынуждены покупать питьевую воду за деньги в киосках.

«Нам так когда-то говорили: «Голосуйте за «Единую Россию», они будут продвигать программу «Чистая вода», но воз и ныне там. Сегодня я была у главы администрации, Панычева Леонида Филипповича, он сказал, что: «Работаем… работаем, но денег — нет». Где-то они в институтах лежат, эти проекты, но денег — нет», — сказала жительница Садового.

По словам женщины, нужно или восстанавливать старый водопровод или тянуть новый, который будет в два раза длиннее. Сельчане с беспокойством ждут наступления зимы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле с проблемой питьевой воды столкнулись жители города Североуральска (Свердловская область). В середине июля возле водозабора в русле реки Калья возник провал, и в водопровод попала грязь. Проблему удалось решить к концу месяца.

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