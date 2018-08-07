Жители курганского села без воды — что ответили чиновники?

с. Садовое, Курганская область, , 12:06 — REGNUM Администрация курганского села Садовое признаёт, что местное население испытывает нехватку питьевой воды. Найдено место для новой скважины, но нет возможности для её бурения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, о проблеме ИА REGNUM ранее рассказывало. Замглавы Кетовского района по ЖКХ и транспорту Вячеслав Ладошко признал, что воды в селе Садовом действительно не хватает. В последние годы село питается водой из трёх собственных скважин, одна из которых перестала функционировать. Из необходимых 120 кубометров в сутки жители села получают лишь 80. Решение проблемы видится в том, чтобы пробурить ещё одну скважину.

«Мы уже и подрядчика нашли, чтобы скважину сделать, но в том месте природоохранная зона. И рядышком её делать смысла нету. Мы не увеличим тем самым забор воды. В одном месте увеличится, в другом — уменьшится. В то же самое корыто опустим ещё одну трубу…», — прокомментировал ситуацию Вячеслав Ладошко.

При этом Вячеслав Ладошко заверил, что жители Садового без воды не останутся. Замглавы района пояснил также, почему нельзя построить работавший когда-то водовод из посёлка Юргамыш, который в 7 километрах от села Садового.

«Там нужна реконструкция их труб, потому что давление там серьёзное, и нам не хватит воды без реконструкции их (юргамышских — ИА REGNUM ) сетей. Мы не можем заложить их сети, а реконструировать они не будут их», — пояснил Вячеслав Ладошко.

По поводу выяснения качества воды чиновник посоветовал общественникам обратиться в Роспотребнадзор, который регулярно проверяет воду в селе.

Отметим, что жители села Садовое Кетовского района жаловались на постоянные отключения воды, на то, что вода из труб идёт грязная, а напор её очень слабый. Сейчас в селе проживает около двух тысяч человек, имеются многоквартирные жилые дома, вокруг которых расположен частный сектор. Жители опасаются, что из-за плохого водоснабжения село может прийти в запустение.

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