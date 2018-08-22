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На Невском проспекте чествовали российский триколор

Общество

В Петербурге гордятся тем, что российский флаг был утвержден основателем города, Петром Великим

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На Невском проспекте чествовали российский триколор
Дарья Драй © ИА REGNUM
День флага в Петербурге

Санкт-Петербург, 22 августа 2018, 13:22 — REGNUM  День российского флага торжественно отметили на Невском проспекте Санкт-Петербурга. У здания администрации Центрального района состоялся праздничный митинг, посвященный этому молодому государственному празднику.

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Российский триколор
Дарья Драй © ИА REGNUM
Российский триколор
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Волонтеры с российским флагом на Дне флага
Дарья Драй © ИА REGNUM
Волонтеры с российским флагом на Дне флага

Напомним, он установлен в честь поднятия российского триколора над зданиями органов власти Российской Федерации в августе 1991 года. Так была восстановлена историческая традиция.

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Вынос флага Российской Федерации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вынос флага Российской Федерации
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Вынос флага Российской Федерации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Вынос флага Российской Федерации
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День флага в Петербурге
Дарья Драй © ИА REGNUM
День флага в Петербурге

Перед участниками мероприятия на Невском проспекте выступил военный оркестр. Затем под звуки гимна России знаменосная группа торжественно внесла на сцену трехцветный флаг Российской Федерации.

Глава администрации Центрального района Андрей Хлутков напомнил собравшимся, что российский флаг был утвержден основателем Санкт-Петербурга, императором Петром I в 1705 году.

«Государственный флаг является олицетворением силы, мощи, независимости и благополучия страны», — подчеркнул Андрей Хлутков.

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Выступление Андрея Хлуткова, главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга
Дарья Драй © ИА REGNUM
Выступление Андрея Хлуткова, главы администрации Центрального района Санкт-Петербурга
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Гости праздника
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гости праздника

Завершением праздника стало выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы Центрального района.

Добавим, что старт празднованию Дня государственного флага в Санкт-Петербурге был дан на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Здесь ровно в полночь состоялось торжественное поднятие российского триколора, при участии губернатора Георгия Полтавченко.

«Триколор символизирует суверенитет страны, ее державность и народную мудрость. Он объединяет нас в гордости за Отечество, за дела наших великих предков и за наши с вами свершения и победы сегодняшнего дня», — заявил градоначальник.

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Гимн Российской Федерации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Гимн Российской Федерации
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Военный оркестр
Дарья Драй © ИА REGNUM
Военный оркестр
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Герб Санкт-Петербурга и флаг Российской Федерации
Дарья Драй © ИА REGNUM
Герб Санкт-Петербурга и флаг Российской Федерации

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regnum author Дарья Драй
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День государственного флага России
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