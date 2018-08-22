На Невском проспекте чествовали российский триколор

Санкт-Петербург, , 13:22 — REGNUM День российского флага торжественно отметили на Невском проспекте Санкт-Петербурга. У здания администрации Центрального района состоялся праздничный митинг, посвященный этому молодому государственному празднику.

Напомним, он установлен в честь поднятия российского триколора над зданиями органов власти Российской Федерации в августе 1991 года. Так была восстановлена историческая традиция.

Перед участниками мероприятия на Невском проспекте выступил военный оркестр. Затем под звуки гимна России знаменосная группа торжественно внесла на сцену трехцветный флаг Российской Федерации.

Глава администрации Центрального района Андрей Хлутков напомнил собравшимся, что российский флаг был утвержден основателем Санкт-Петербурга, императором Петром I в 1705 году.

«Государственный флаг является олицетворением силы, мощи, независимости и благополучия страны», — подчеркнул Андрей Хлутков.

Завершением праздника стало выступление воспитанниц отделения художественной гимнастики спортивной школы Центрального района.

Добавим, что старт празднованию Дня государственного флага в Санкт-Петербурге был дан на территории Нарышкина бастиона Петропавловской крепости. Здесь ровно в полночь состоялось торжественное поднятие российского триколора, при участии губернатора Георгия Полтавченко.

«Триколор символизирует суверенитет страны, ее державность и народную мудрость. Он объединяет нас в гордости за Отечество, за дела наших великих предков и за наши с вами свершения и победы сегодняшнего дня», — заявил градоначальник.

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