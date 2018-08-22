Государственный флаг России отмечает очередную годовщину

Москва, , 00:01 — REGNUM Сегодня, 22 августа, отмечается День государственного флага Российской Федерации. В этот день в 1991 году над Белым домом в Москве впервые официально подняли трехцветный флаг и приняли постановление считать «полотнище из… белой, лазоревой, алой полос» официальным национальным флагом России.

Считается, что впервые бело-сине-красный флаг подняли в царствование Алексея Михайловича на первом русском военном корабле «Орёл», построенном в 1667—1669 годах на Дединовской верфи. Законным же «отцом» триколора признан Петр I. 31 января 1705 года он издал Указ, согласно которому «на торговых всяких судах» должны поднимать бело-сине-красный флаг. Царь сам начертал образец и определил порядок горизонтальных полос.

Историки до сих пор не пришли к единому мнению, почему были выбраны именно эти цвета. Считается, что изначально каждый цвет флага имел свой смысл. По одной из версий, белый символизирует свободу, синий — Богородицу, покровительствующую России, а красный — державность. По другой версии, белый означает благородство и чистоту, синий — честность и верность, а красный — смелость, мужество и великодушие, присущие русским людям. Кроме того, это цвет крови, пролитой за Отечество.

Официальный статус флаг приобрел гораздо позже — лишь в 1896 году. Накануне коронации Николая II министерство юстиции определило, что национальным должен «окончательно считаться бело-сине-красный цвет, и никакой другой». В апреле 1918 года по инициативе Якова Свердлова приняли решение упразднить триколор и заменить его на революционно-красное полотнище. 22 августа 1991 года российские парламентарии вернули историческому знамени почетное место в официальных и торжественных событиях Российской Федерации.

Несмотря на то, что День государственного флага РФ не является выходным днём, к этому празднику приурочено множестве мероприятий. Так, в Москве, Казани и Новороссийске в этом году впервые пройдёт Фестиваль красок триколора. В парках отдыха волонтёры раздадут гостям специальную безопасную сухую краску белого, синего и красного цветов. В обозначенный момент участники одновременно будут разбрасывать её, окрашивая себя и окружающих в цвета российского флага.

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