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В Уругвае организована всеобщая суточная забастовка

Общество

22 августа рабочие всех сфер огласят широкий список требований к экономической политике властей

Монтевидео, 22 августа 2018, 08:35 — REGNUM  В Уругвае 22 августа пройдет всеобщая суточная забастовка работников частной и государственной сферы, сообщает агентство Prensa Latina.

Забастовка организована под лозунгом «Хорошо рабочим — хорошо всему народу», поэтому профсоюзы призвали присоединиться к акции всех уругвайцев. На сутки по всей стране будет остановлены занятия в образовательных учреждениях, работа в поликлиниках и на стройплощадках, движение по железной дороге, закроются бюджетные учреждения и т. д. В различных департаментах состоятся митинги.

Основное требование рабочих — увеличение бюджетных расходов государства на здравоохранение и жилищную политику, улучшение условий труда и увеличение заработной платы, а также поддержка государственных компаний инвестициями. Рабочие требуют выделять 6% ВВП на оразование и 1% на исследования.

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Экономический кризис в странах Латинской Америки
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