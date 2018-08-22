В Уругвае организована всеобщая суточная забастовка

Монтевидео, , 08:35 — REGNUM В Уругвае 22 августа пройдет всеобщая суточная забастовка работников частной и государственной сферы, сообщает агентство Prensa Latina.

Забастовка организована под лозунгом «Хорошо рабочим — хорошо всему народу», поэтому профсоюзы призвали присоединиться к акции всех уругвайцев. На сутки по всей стране будет остановлены занятия в образовательных учреждениях, работа в поликлиниках и на стройплощадках, движение по железной дороге, закроются бюджетные учреждения и т. д. В различных департаментах состоятся митинги.

Основное требование рабочих — увеличение бюджетных расходов государства на здравоохранение и жилищную политику, улучшение условий труда и увеличение заработной платы, а также поддержка государственных компаний инвестициями. Рабочие требуют выделять 6% ВВП на оразование и 1% на исследования.

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