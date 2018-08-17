Глава МИД Уругвая прибудет в Китай с длительным визитом

Пекин, , 04:03 — REGNUM Министр иностранных дел Уругвая Родольфо Нин Новоа посетит с официальным визитом Пекин, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Официальный визит Новоа в Китай пройдет с 19 по 28 августа по приглашению члена Госсовета КНР и главы внешнеполитического ведомства Поднебесной Ван И, сообщил пресс-секретарь МИД КНР Лу Кан.

Напомним, что в рамках выстраивания стратегического партнерства с Латинской Америкой в 2017 году Китай пообещал поставить Уругваю бесплатно техники, включая машин скорой помощи, автобусов, тракторов и автогрейдеров на сумму $5 млн.

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