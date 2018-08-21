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Представители НГТУ приняли участие в летнем проекте по изучению блокчейна

Общество

Школа прошла на базе Финансового университета при Правительстве РФ

Новосибирск, 21 августа 2018, 07:31 — REGNUM  Представители факультета бизнеса Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) приняли участие в летней школе, организованной Финансовым университетом при Правительстве РФ. Мероприятие было посвящено темам, касающимся блокчейна и криптовалют, сообщает 20 августа пресс-служба сибирского вуза.

Отмечается, что Финансовый университет не первый год посвящает исследованиям в сфере блокчейн-технологий, а летняя школа стала хорошей возможностью для обучения и обмена опытом в этой сфере. Эксперты по криптографии, экономике, праву и компьютерным технологиям организовали лекторий и проектную работу по актуальным темам, касающимся влияния мировой энергетики на внедрение блокчейн-технологий, проблем фактора доверия в криптоэкономике, рисков частных инвесторов крипторынка и других направлений.

В результате проектной работы участники провели исследование энергетических ограничений при различных сценариях внедрения и использования распределенных реестров в мировой экономике, провели анализ применения технологии распределенных реестров в организации многосубъектной деятельности, осуществили классификацию, определение видов и факторов рисков частных инвесторов криптовалютного рынка.

В вузе подчеркивают, что актуальность работы преподавателей в перечисленных направлениях связана с тем, что им нужно стать частью междисциплинарного сообщества с системой рабочих отношений и выходами на научные конференции, научно-исследовательские организации и вузы, корпорации и стартапы.

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