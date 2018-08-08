В НГТУ прошла IX Международная летняя школа по материаловедению

Новосибирск, , 08:29 — REGNUM Девятая международная летняя школа «Общее машиностроение и материаловедение. Перспективные материалы и технологии: предстоящие задачи в материаловедении и проектировании» прошла в Новосибирске с 23 июля по 7 августа, сообщает пресс-служба Новосибирского государственного технического университета (НГТУ).

Мероприятия школы были посвящены изучению современных технологий и материалов, применяемых в различных отраслях промышленности. Также участники школы познакомились с современными методами исследования структуры и свойств материалов.

В работе школы приняли участие студенты из России, Германии и Белоруссии. Кроме лекционно-практических занятий, на школе была представлена культурная программа: гости посетили музей СССР, Новосибирский зоопарк, продегустировали блюда русской кухни и совершили путешествие на Алтай. Для иностранных участников были организованы курсы русского языка.

Отмечается, что проведение школы способствует сотрудничеству НГТУ с ведущими университетами мира.