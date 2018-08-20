Два автомата и две винтовки изъяли у мужчины в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:36 — REGNUM Целый арсенал огнестрельного оружия изъяли у 27-летнего петербуржца сотрудники полиции в рамках расследования уголовного дела. По предварительным данным, обнаруженное оружие относится ко времени Великой Отечественной войны. Гражданин задержан при содействии сотрудников СОБР.

Как сообщили 20 августа в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, в ходе обыска в жилье у задержанного и в принадлежащем ему нежилом помещении обнаружены и изъяты две винтовки, два автомата, а также составные части к оружию.

Изъятое оружие направлено на экспертизу, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Как отмечает ИА REGNUM, оружие времен войны на местах боёв вокруг Санкт-Петербурга ищут, восстанавливают и пускают в незаконный оборот так называемые «черные следопыты». Это является уголовным преступлением, за которое может быть назначено до пяти лет лишения свободы.

Как сообщалось 15 августа, в ходе обысков у двух участников организованной группы в Ленобласти изъяты оружие и боеприпасы времен Великой Отечественной войны, которые признаны пригодными к стрельбе.

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