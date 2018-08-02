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В дни ЧМ-2018 в Петербурге и Ленобласти 177 раз изымали оружие и патроны

Общество

Это немного, с учетом того, что в Петербургском регионе 200 тысяч вооруженных граждан

Санкт-Петербург, 2 августа 2018, 13:14 — REGNUM  За время действия запрета на оборот гражданского и служебного оружия, введенного указом президента РФ в связи с проведением чемпионата мира по футболу, сотрудники Росгвардии и полиции в петербургском регионе выявили 177 фактов нарушения правил оборота оружия и патронов к нему. Об этом ИА REGNUM сообщили 2 августа в пресс-службе ГУ Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Напомним, запрет на оборот разрешенного законом оружия, кроме его хранения по месту регистрации, действовал с 25 мая по 25 июля 2018 года в тех субъектах РФ, в том числе в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, где проходили мероприятия, связанные с подготовкой и проведением чемпионата мира по футболу.

Как отмечают в Росгвардии, в отношении правонарушителей составлено 164 административных протокола. В основном были допущены нарушения правил ношения оружия, патронов к нему и сроков регистрации (перерегистрации) оружия.

С учетом того, что в петербургском регионе зарегистрировано почти 200 тысяч владельцев гражданского оружия, такое количество нарушений можно считать незначительным, а меры по информированию населения о вводимых ограничениях и профилактические мероприятия были эффективны, считают в Росгвардии.

В настоящее время идет возврат изъятого у правонарушителей оружия и патронов к нему в установленном законодательством порядке.

«Кроме того, гражданами в указанный период было добровольно сдано 126 единиц оружия», — добавили в пресс-службе петербургскго Главка Росгвардии.

Добавим, что во время ЧМ-2018 в Петербурге серьезных инцидентов, связанных с оружием, не произошло.

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Незаконный оборот огнестрельного оружия
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