Пятница, 17 Августа 2018 года
06:57:32 МСК

В Китае может снизиться степень охраняемости гигантских панд

Общество

В стране насчитывается 1864 гигантских панд, что значительно больше 1114 особей десятилетия назад

Пекин, 17 августа 2018, 06:20 — REGNUM  Китай добился серьезных результатов в защите гигантских панд благодаря усердным стараниям в восстановлении их естественного ареала обитания и разведения, что может повлиять на степень охраняемости вида, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

По словам представителя Национального управления лесного хозяйства и пастбищ КНР Ян Чао, в стране насчитывается 1864 гигантских панд, что значительно больше 1114 особей десятилетия назад. Их количество в природных заповедниках подскочило 67 с 15 единиц. Площадь их ареала обитания достигает 2,58 млн га. Порядка двух третьих панд находится в настоящее время под эффективной защитой, отмечает эксперт.

Отметим, что на конец 2017 года насчитывалось 518 панд, выращенных в неволе. С 2003 года Китай выпустил в неволю девять «невольников», из которых выжили семь. Панда также является символом Китая и инструментом дипломатии. В виду его малочисленности животное находится под охраной китайского государства.

Читайте также: Дипломатия панд: КНР отправляет бамбуковых медведей в Данию

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Массовая гибель диких животных
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить