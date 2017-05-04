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Дипломатия панд: КНР отправляет бамбуковых медведей в Данию

Политика

Китайские панды переедут в Копенгаген на несколько лет

Пандат на снегу
Rob Page III
Пандат на снегу

Пекин, 4 мая 2017, 09:51 — REGNUM  Премьер-министр Госсовета КНР Ли Кэцян и датский коллега Ларс Лекке Расмуссен провели новый раунд переговоров, завершившихся подписанием целого ряда двусторонних соглашений между Китаем и Данией. Сразу после встречи политиков стало известно, что китайская сторона передаст зоопарку Копенгагена двух гигантских панд.

«Эти бамбуковые медведи являются посланниками дружбы и символом сотрудничества между нашими странами. Мы надеемся, что они сыграют позитивную роль в процессе развития наших двусторонних отношений», — сообщил журналистам Ли Кэцян.

В ходе своего визита в Китай премьер-министр Дании Расмуссен посетил национальный заповедник панд в провинции Сычуань. Сотрудники заповедника провели экскурсию для членов китайской и датской делегаций, после чего рассказали об успехах КНР в области сохранения редких видов животных, пишет «Наньцзао жибао».

Китайские панды переедут в Копенгаген на несколько лет. Администрация датского зоопарка уже направила своим коллегам из Китая проект создания так называемого панда-хауза при столичном зоопарке.

«Развитие всестороннего стратегического партнерства с Китаем является ключевым приоритетом для Дании. Мы благодарим наших китайских коллег за оказанный прием и надеемся на дальнейшее укрепление двустороннего сотрудничества», — отметил Ларс Расмуссен.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в январе 2017 года старейшей в мире панде самке Басы исполнилось 37 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае старейшая панда в мире отметила 37-летие

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