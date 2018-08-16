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Россия усилит контроль за ввозом животных из Китая из-за чумы свиней

Общество

Россельхознадзор также будет проводить полный ветеринарный досмотр подконтрольных грузов, которые следуют из КНР

Россия усилит контроль за ввозом животных из Китая из-за чумы свиней
Laura Anderson
Свинья

Москва, 16 августа 2018, 13:16 — REGNUM  Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) усилит контроль за прибывающими в Россию из Китая транспортными средствами с животноводческим грузом после выявления африканской чумы свиней (АЧС) в Поднебесной, сообщает 16 августа пресс-служба ведомства.

Сообщается, что Россельхознадзор также будет проводить полный ветеринарный досмотр подконтрольных грузов, которые следуют из Китая всеми видами автомобильного транспорта. В граничащих с Китаем российских регионах будет организован контроль за перемещением сельхозживотных.

Напомним, ранее в провинции Ляонин на северо-востоке Китая ликвидировали более 8 тыс. голов свиней в связи с африканской чумой свиней. Ранее АЧС была зафиксирована на одной из ферм в столице провинции городе Шэньяне. Этот случай стал первым зафиксированным в Китае.

Отметим, что болезнь не опасна для людей, однако смертность среди животных может достигать 100%, а выжившие животные являются пожизненными носителями вируса.

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Чума свиней
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