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Чума свиней пришла на северо-восток Китая: забиты более 8 тыс. голов

Общество

Африканская чума свиней была зафиксирована на одной из ферм в столице провинции городе Шэньяне

Чума свиней пришла на северо-восток Китая: забиты более 8 тыс. голов
Иллюстрация: Geograph.org.uk
Свиньи

Шэньян, Китай, 16 августа 2018, 06:24 — REGNUM  Провинция Ляонин, расположенная на северо-востоке Китая, ликвидировала 8116 голов свиней в связи с африканской чумой свиней, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Ранее в августе африканская чума свиней была зафиксирована на одной из ферм в столице провинции городе Шэньяне. Этот случай стал первым зафиксированным в Китае. В настоящее время ситуация находится под контролем, и новых случаев заболевания животных в провинции зафиксировано не было.

Расследование показало, что ферма купила 45 свиней у фермера по фамилии Ван в начале июля. Исследование кала животных выявило наличие в нём вируса. Провинция немедленно приняла все необходимые меры, включая ликвидацию опасных животных в районах риска.

Отметим, что в конце июля очаг африканской чумы свиней был ликвидирован в одном из хозяйств в Тульской области. Болезнь не опасна для людей, однако смертность среди животных может достигать 100%, а выжившие животные являются пожизненными носителями вируса.

Читайте ранее в этом сюжете: Африканская чума свиней пришла в Тульскую область

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Чума свиней
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