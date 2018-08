Получившие некачественную прививку АКДС в Китае будут привиты повторно

Пекин, , 07:34 — REGNUM Власти Китая приняли решение провести повторную вакцинацию детей, которых привили некачественной вакциной АКДС, сообщает 16 августа агентство Синьхуа.

Повторная вакцинация стала необходимостью после того, как выяснилось, что адсорбированная коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцина (АКДС), производимая компанией Changchun Changsheng Life Sciences Limited не соответствует стандартам качества.

Дети, которые получили некачественную прививку серии «201 605 014−01», проходят повторную процедуру с февраля текущего года. Они получат вакцину серии «201 605 014−02».

Напомним, что в начале августа специальная инспекционная группа была направлена для проверки факта производства уханьской компанией Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd. некачественных вакцин АКДС, что стало уже вторым подобным случаем в стране.

