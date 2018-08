Специальная инспекция проверит качество производства вакцины АКДС в Китае

Пекин, , 08:11 — REGNUM Специальная инспекционная группа была направлена для проверки факта производства не соответствующей стандартам адсорбированной коклюшно-дифтерийно-столбнячная вакцины (АКДС) компанией Wuhan Institute of Biological Products Co., Ltd., сообщает 1 августа агентство Синьхуа.

Команда была совместно сформирована из членов различных департаментов, включая Государственное управление по лекарственным средствам (SDA) и Национальную комиссию здравоохранения под руководством замдиректора SDA Ли Ли. АКДС представляет из себя комбинацию из трех вакцин против таких опаснейших инфекционных заболеваний, как дифтерия, коклюш и столбняк.

Еще в ноябре 2017 года общественности стало известно, что более 400,52 тыс. доз вакцин, произведенных компанией Wuhan Institute of Biological Products Co, Ltd., оказались дефектными. Компания была оштрафована, а все нелегальные прибыли — изъяты.

Это не первый случай выявления на рынках и в производстве некачественных вакцин от тех или иных заболеваний. Так, компания Changchun Changsheng Life Sciences Limited попалась на сознательном производстве некачественных вакцин от бешенства.

Читайте ранее в этом сюжете: Китайский премьер призвал ужесточить надзор за производством вакцин