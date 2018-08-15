Йошкар-Ола, , 14:31 — REGNUM В Марий Эл зарегистрирован случай заболевания корью у семилетнего ребенка, сообщили ИА REGNUM в региональном управлении Роспотребнадзора. Ребенок приехал в республику из другого региона в июне 2018 года, откуда именно — в ведомстве не уточнили.

Заболевший госпитализирован в Йошкар-Олинскую детскую городскую больницу, где диагноз был подтвержден лабораторно. Заболевание протекает в форме средней тяжести.

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Отмечается, что из-за отказа родителей от прививки против данной инфекции и произошло заражение.

В настоящее время в республике проводится комплекс мероприятий, направленный на локализацию и ликвидацию очага заболевания и предупреждение повторных случаев. В частности, определен круг лиц, с которыми контактировал заболевший, за ними установлено медицинское наблюдение. Вакцинация проведена в отношении 77 человек.

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Всего с начала года против кори привиты 714 детей и 251 взрослый в республике.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, из регионов Приволжского федерального округа тревожная статистика по заболеванию корью наблюдается лишь в Башкирии, которая не граничит с Марий Эл. С начала года до июля в Уфе и близлежащих районах зафиксировано 12 случаев заражения.

Башкирский Роспотребнадзор не уточнил, являются ли случаи заражения завозными или приобретенными на территории республики.

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