В Воронежской области зарегистрировано шесть случаев кори

Воронеж, , 11:32 — REGNUM Шесть случаев кори зарегистрировано на территории Воронежской области за период с декабря 2017 года по июль 2018 года. Такие данные привела 24 июля пресс-служба областного департамента здравоохранения. Как подчеркивается, регион входит в число субъектов РФ с самым низким уровнем заболеваемости.

Во всех случаях инфекция была привезена из другого региона. Так, первый случай зарегистрировали в декабре у шестилетнего ребенка: прививки у него не было из-за отказа родителей, а заразился он во время поездки в Москву. В числе заболевших в общей сложности трое детей, все без прививок.

Осложнение ситуации с корью в регионе специалисты связывают с неблагополучием по этому заболеванию в европейских странах. Единственный способ защититься от инфекции, подчеркивают медики, — вакцинация.

Корь — острое инфекционное заболевание, характеризующееся лихорадкой, общей интоксикацией организма, сыпью, поражением слизистых оболочек глаз и верхних дыхательных путей. Восприимчивость к нему почти тотальна, т. е. вероятность заболеть в результате контакта с больным приближается к 100%. Корь может вызвать вирусный менингоэнцефалит, и в этом случае летальность достигает 40%.

Добавим, что по информации Роспотребнадзора, в июне в регионе инфекционная заболеваемость снизилась по сравнению с прошлым годом на 7,1%. Вырос уровень заболеваемость сальмонеллёзами, коклюшем, ветряной оспой, внебольничной пневмонией.