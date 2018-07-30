Корь захватывает новые города Новосибирской области, в больнице 27 человек

Новосибирск, , 10:11 — REGNUM Новые очаги кори выявлены в двух районах Новосибирска, в больницы госпитализированы уже 27 человек, из них 23 ребёнка. Об этом на оперативном совещании сегодня, 30 июля, рассказал исполняющий обязанности министра здравоохранения Новосибирской области Олег Иванинский.

Как сообщил и.о. министра, после того как в конце июня в больницы попали жители г. Обь и с. Толмачево, были обнаружены ещё два новых очага кори — в Центральном и Калининском районах Новосибирска. Все заболевшие, по данным областного Минздрава, — цыгане.

«В больнице в данный момент находится 27 человек, 23 ребенка и четверо взрослых, — цитирует Олега Иванинского ресурс «Все новости Новосибирской области». — Идёт большая работа по вакцинации, поскольку это «неорганизованное население», которое сегодня приходится ловить, проводим эту работу совместно с УВД. Первый очаг кори был выявлен в городе Обь, сейчас появилось два новых — в Центральном и Калининском районах».

Минздрав проводит профилактические меры в местах проживания цыган.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 и 27 июня в больницы с клиническими проявлениями кори были госпитализированы десять детей и одна 18-летняя девушка из г. Обь и с. Толмачево. Все заболевшие не состояли на учёте в медицинских организациях области и не были привиты от кори. Региональный Минздрав тогда взял ситуацию на особый контроль.

Читайте также: В Новосибирской области вспышка кори, в больнице 11 человек

Позже, региональные власти связали вспышку кори именно с отказом населения от вакцинации.

Напомним, что осенью 2017 года жители региона жаловались на нехватку льготного инсулина и на то, что в некоторых школах города Новосибирска родителей просили письменно отказаться от вакцинации детей против кори, паротита, краснухи, дифтерии, полиомиелита и столбняка.

Читайте также: Новосибирский минздрав опроверг слухи о принуждении к отказу от прививок

Власти же опровергали эту информацию, но позже всё же признались в нехватке вакцины от полиомиелита, но объяснили это тем, что закупка и поставка медицинских иммунобиологических препаратов осуществляется Министерством здравоохранения РФ.

Отметим, что корь считается одной из самых заразных болезней в мире — практически 100% людей, контактировавших с больным, заражаются. Температура выше 39 градусов, сильная интоксикация, боль в горле, кашель и сыпь — характерные симптомы кори. Несмотря на то, что после этого у человека к заболеванию вырабатывается иммунитет, корь считается опасным заболеванием. Каждый год в мире от неё умирает сотни тысяч людей в год. Поэтому детям в возрасте от одного года до шести лет делают прививку от кори, краснухи и паротита. Привитые люди, даже если заражаются, то переносят болезнь в легкой форме.