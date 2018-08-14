Эксперт рассказал о роли Екатерины II в развитии ислама на Урале

Екатеринбург, , 15:50 — REGNUM Ключевую роль в истории развития ислама на Урале сыграла императрица Екатерина II, которая в конце XVIII века учредила Оренбургское магометанское духовное собрание, сообщил доцент кафедры археологии и этнологии уральского гуманитарного института УрФУ Алексей Старостин.

«Это был институт-посредник между мусульманскими подданными и царской властью. Верховного муфтия назначал государь-император», — приводит пресс-служба вуза слова Старостина.

Эксперт пояснил, что муфтий не всегда становился богословом, поскольку периодически должность занимали царские офицеры из числа мусульман, слабо знакомые с тонкостями богословской науки.

Еще большему укоренению ислама на Урале способствовали реформы Александра II, из-за которых количество крестьян, в том числе татар и башкир, устремилось в города и горнозаводские поселки. Там они формировали мусульманские общины, строили мечети и молельные дома, организовывали благотворительные общества, занимавшиеся организацией просветительских учреждений и помощью обездоленным единоверцам.

Старостин сообщил, что и в наше время в регион приезжает немало мигрантов из стран Центральной Азии, поэтому у многих сложилось впечатление, что ислам — «религия приезжих». Однако это не так, убежден эксперт, они не «понаехали», а живут здесь уже сотни лет. Кроме того, уральские мусульмане сегодня слабо знакомы с основами своей религии, поэтому своей задачей ученый считает диалог с духовными лицами, правоохранителями и чиновниками с целью сделать отношение к мусульманам терпимее, а их самих — обезопасить от террора.

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