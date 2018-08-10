УрФУ получил доступ к международным научным базам данных

Екатеринбург, , 10:22 — REGNUM Уральский федеральный университет (УрФУ) вошел в число победителей конкурса на соискание финансовой поддержки для получения доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств, сообщает 10 августа пресс-служба вуза.

Начальник отдела информационно-аналитического сопровождения УрФУ Елена Охезина пояснила, что конкурс был организован Российским фондом фундаментальных исследований.

«Мы подавали заявку на 22 ресурса, среди которых базы данных научных журналов ведущих мировых издательств, патентная база данных компании QUESTEL и базы данных различных мировых научных обществ», — сказала она.

Отмечается, что подписка на базы данных будет действовать в течение второго полугодия 2018 года.

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