В Москве организовали митинги против градостроительной политики властей

Москва, , 18:11 — REGNUM В Москве запланировали серию митингов против градостроительной политики мэрии. 7 и 8 августа прошло два из них — в Академическом и Лосиноостровском районах столицы, где на улицах собрались несколько сотен людей. Москвичи выступают против уплотнительной застройки районов, в том числе при реализации программы реновации, сноса плоскостных стоянок, уничтожения зелёных зон и природных комплексов. Как корреспонденту ИА REGNUM заявила член Совет депутатов муниципального округа Академический Елена Гильц, районы застраиваются без проектов планировки, без учёта увеличения нагрузки на инфраструктуру и мнения местных жителей.

«Несистемное застраивание города, уродливые многоэтажки, торчащие над существующими грамотно спроектированными кварталами, меняют жизнь к худшему», — подчеркнула она.

Так, проблемы с застройкой Академического района начались ещё с недостроя СУ-155, всего таких объектов три — два офисных здания на Профсоюзной улице и три башни на улице Шверника. Затем началась стройка на Вавилова (одна в данном районе, еще по одной в Гагаринском районе по улице Вавилова, 52 и в Ломоносовском районе по улице Вавилова, 69). По каждому случаю сообщается о выявленных нарушениях, но ни митинги, ни сбор подписей, ни обращения в прокуратуру пока не помогли, отмечают протестующие.

«Итоги митинга можно сформулировать так: жители недовольны существующей политикой застройки города, недовольны тем, что она не учитывает их мнение и не позволяет его выразить, публичные слушания как институт практически не используются, а когда их всё-таки проводят, как это было с ПЗЗ Москвы, все замечания жителей пропускают мимо. Всё больше людей чувствуют гигантскую пропасть между ними и властью города, которая живет как будто в совершенно другом мире. Такое отношение недопустимо», — отметила депутат.

Второй митинг в защиту от застройки прошёл в Лосиноостровском районе у здания бывшего кинотеатра «Орион». Участники выразили опасение, что на месте киноконцертного зала может появиться очередной торговый центр, а также напомнили, что под застройку чиновникам был отдан стадион «Красная стрела». Кроме того, были снесены производственные помещения военного завода №96, вместо которых теперь строят жилой комплекс «Нормандия».

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Также люди требовали остановить вырубку деревьев для целей строительства и благоустройства территорий, устранить градостроительно-земельную комиссию Москвы, работающую в закрытом режиме без учёта мнения жителей, законодательно запретить уплотнительную застройку районов, а также остановить практику отъёма собственности москвичей при сносе гаражей.

Как сообщало ИА REGNUM, до сих пор Москва не смогла решить проблему низкой обеспеченности населения жильём, при этом уплотнительная застройка заметно усугубляет ситуацию.

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