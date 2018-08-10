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Польский суд рассмотрит дело украинки, родившей прямо на работе

Общество

Ребенка удалось спасти

Польский суд рассмотрит дело украинки, родившей прямо на работе
Цитата из т/с «Девушки из Львова». Реж. Войцех Адамчик. 2013. Польша
Украинские гастарбайтеры в Польше

Варшава, 10 августа 2018, 21:28 — REGNUM  В Польше будут судить гражданку Украины, которая родила ребенка во время рабочей смены, а затем попыталась его убить, сообщил 10 августа телеканал 24tv.ua.

Психолог Наталья Кухтина считает, что женщина не справилась с травмирующим психологическим давлением:

«Это не жизнь, а подмена жизни. Жизнь там, где мама, папа, дети, там, где, например, муж — там жизнь. А тут только работа. Это невероятно сложно», — отметила психолог.

Напомним, в 2017 году граждане Украины стали лидерами по покупке недвижимости в Польше. На украинцев приходится чуть меньше трети всего жилья, купленного иностранцами в Польше.

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Украина и Польша
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