Больше всего жилья в Польше в 2017 году купили граждане Украины

Киев, , 08:27 — REGNUM В 2017 году в Польше среди иностранцев, покупающих жилье, первое место заняли жители Украины, сообщает 27 июля «Укринформ».

Согласно сообщению, украинские граждане купили в 2017 году в Польше жилых помещений на 70 тыс. кв. м — на 16% больше, чем в 2016 году. Из общего числа квартир, которые купили в Польше иностранные граждане, доля жителей Украины составила 27%. Отмечается, что вторыми после украинских граждан по покупке польского жилья идут граждане ФРГ. При этом жители Украины третий год подряд лидируют в количестве купленных квадратных метров жилья, опережая граждан Германии, Великобритании, Белоруссии и Франции.

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Напомним, ранее в Польше заявили, что с радостью будут принимать у себя украинских мигрантов, так как они проще интегрируются в польскую культуру.

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